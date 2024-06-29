Меморандум із МВФ передбачає поступове підвищення тарифів на комуналку

"Потенційні реформи, як тільки дозволять умови, включають додаткове поступове підвищення тарифів (з урахуванням нової методології тарифів та соціальних міркувань під час війни), забезпечення зовнішнього фінансування та надання прозорої та винятково прямої бюджетної підтримки енергетичним держпідприємствам", - йдеться у документі.

Як тільки війна закінчиться, буде потрібно поступове підвищення тарифів на газ та електроенергію з метою відшкодування витрат, з одночасним виділенням адекватних цільових ресурсів для захисту вразливих домогосподарств, наголошується в Меморандумі.

"З 1 червня 2024 року ми збільшили тарифи на електроенергію для населення 64%, наблизивши тарифи до рівнів окупності та скоригувавши стимули до використання електроенергії в опалювальний сезон", - йдеться у Меморандумі.

Оновлений Меморандум із МВФ підписали президент України Володимир Зеленський, прем'єр-міністр Денис Шмигаль, міністр фінансів Сергій Марченко та голова НБУ Андрій Пишний. Він містить добровільні зобов'язання влади країни здійснити певні кроки.