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Меморандум с МВФ предполагает постепенное повышение тарифов на коммуналку

Фото: Тарифы на коммуналку будут расти (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Украинские власти в письме о намерениях к руководству МВФ допускают постепенное повышение коммунальных тарифов для населения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Меморандум с МВФ.

"Потенциальные реформы, как только позволят условия, включают дополнительное постепенное повышение тарифов (с учетом новой методологии тарифов и социальных соображений во время войны), обеспечение внешнего финансирования и предоставление прозрачной и исключительно прямой бюджетной поддержки энергетическим госпредприятиям", - говорится в документе.

Как только война закончится, потребуется постепенное повышение тарифов на газ и электроэнергию в целях возмещения затрат, с одновременным выделением адекватных целевых ресурсов для защиты уязвимых домохозяйств, отмечается в Меморандуме.

"С 1 июня 2024 года мы увеличили тарифы на электроэнергию для населения 64%, приблизив тарифы к уровням окупаемости и скорректировав стимулы к использованию электроэнергии в отопительный сезон", - говорится в Меморандуме.

Обновленный Меморандум с МВФ подписали президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Денис Шмыгаль, министр финансов Сергей Марченко и глава НБУ Андрей Пышный. Он содержит добровольные обязательства властей страны предпринять определенные шаги.

Напомним тариф на электроэнергию для населения в Украине вырос с 1 июня до 4,32 гривен за кВт/ч.

Консенсус-прогноз чиновников и экспертов также свидетельствуют, что правительство готовит повышение тарифов на коммуналку в Украине.

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МВФТарифы на ЖКХ