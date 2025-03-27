Мелоні закликала залучити США до наступного саміту "коаліції охочих"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ANSA .

"Зараз важливо мати можливість поширити часткове припинення вогню на цивільну інфраструктуру, таку як школи та лікарні, з метою досягнення повного припинення вогню", - сказала Мелоні.

Вона вкотре наголосила, що не передбачається жодної участі Італії в можливому розгортанні західних військових сил в Україні.

Мелоні "підкреслила важливість продовження роботи зі США для припинення конфлікту і досягнення миру, який забезпечить суверенітет і безпеку України, сподіваючись на участь американської делегації в наступній координаційній зустрічі".