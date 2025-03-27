Мелони призвала привлечь США к следующему саммиту "коалиции желающих"

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони считает, что к следующей встрече "коалиции желающих" по поддержке Украины должны присоединиться Соединенные Штаты Америки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ANSA .

"Сейчас важно иметь возможность распространить частичное прекращение огня на гражданскую инфраструктуру, такую как школы и больницы, с целью достижения полного прекращения огня", - сказала Мелони.

Она еще раз отметила, что не предполагается никакого участия Италии в возможном развертывании западных военных сил в Украине.

Мелони "подчеркнула важность продолжения работы с США для прекращения конфликта и достижения мира, который обеспечит суверенитет и безопасность Украины, надеясь на участие американской делегации в следующей координационной встрече".