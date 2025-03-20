Мелоні виступила проти оборонного плану ЄС на 800 мільярдів євро, - Тimes

За даними видання, Мелоні не схвалює планів ЄС залучити 800 мільярдів євро на оборонні витрати. Прем'єрка Італії сумнівається в можливості Європи стати оборонною наддержавою без значної підтримки США.

Раніше голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала надати країнам-членам ЄС 150 мільярдів євро у вигляді позик на оборонні витрати. Також вона пропонувала дозволити урядам виключати витрати на оборону в розмірі до 1,5% ВВП із боргових обмежень ЄС. Це потенційно могло б розширити фінансування ще на 650 мільярдів євро.

Однак під час зустрічі з фон дер Ляєн перед самітом у Брюсселі Мелоні заявила, що віддає перевагу залученню приватних інвестицій для фінансування оборонного сектору замість збільшення державного боргу.

За інформацією Тimes, обережність прем'єрки відображає настрої італійських виборців і політичних партій, які не підтримують пріоритетність оборони перед витратами на охорону здоров’я.

Переозброєння Європи

Нагадаємо, раніше президентка Єврокомісії заявила, що Європу необхідно терміново переозброїти. Пізніше вона представила відповідний план.

Він передбачає мобілізацію 800 млрд євро і включає кредитування на 150 млрд для оборонних потреб. Кошти будуть використані для виробництва засобів ППО та модернізації оборонної інфраструктури серед країн-членів Євросоюзу.