Мелони выступила против оборонного плана ЕС на 800 миллиардов евро, - Тimes

По данным издания, Мелони не одобряет планов ЕС привлечь 800 миллиардов евро на оборонные расходы. Премьер Италии сомневается в возможности Европы стать оборонной сверхдержавой без значительной поддержки США.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила предоставить странам-членам ЕС 150 миллиардов евро в виде займов на оборонные расходы. Также она предлагала разрешить правительствам исключать расходы на оборону в размере до 1,5% ВВП из долговых ограничений ЕС. Это потенциально могло бы расширить финансирование еще на 650 миллиардов евро.

Однако во время встречи с фон дер Ляйен перед саммитом в Брюсселе Мелони заявила, что предпочитает привлекать частные инвестиции для финансирования оборонного сектора вместо увеличения государственного долга.

По информации Тimes, осторожность премьера отражает настроения итальянских избирателей и политических партий, которые не поддерживают приоритетность обороны перед расходами на здравоохранение.

Перевооружение Европы

Напомним, ранее президент Еврокомиссии заявила, что Европу необходимо срочно перевооружить. Позже она представила соответствующий план.

Он предусматривает мобилизацию 800 млрд евро и включает кредитование на 150 млрд для оборонных нужд. Средства будут использованы для производства средств ПВО и модернизации оборонной инфраструктуры среди стран-членов Евросоюза.