Ердоган просить Мелоні відмовитися від багаторічної звички: у прем'єра Італії свої аргументи

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган на саміті в Єгипті попросив італійську прем'єрку Джорджу Мелоні кинути палити. Вона відмовилася і заявила, що "може когось вбити" в такому разі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відео , опубліковане італійським виданням LL Foglio.

"Ти виглядаєш чудово. Але я маю змусити тебе кинути палити", - сказав Ердоган Мелоні в особистій розмові.

Свідком діалогу став президент Франції Еммануель Макрон. Він почув прохання Ердогана і сказав з посмішкою на обличчі, що "це неможливо".

Мелоні, своєю чергою, відповіла турецькому лідеру, що відмова від цигарок може зробити її менш товариською.

"Я знаю, я знаю...Я не хочу когось убивати", - жартома заявила прем'єрка Італії.