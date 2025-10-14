Ердоган просить Мелоні відмовитися від багаторічної звички: у прем'єра Італії свої аргументи
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган на саміті в Єгипті попросив італійську прем'єрку Джорджу Мелоні кинути палити. Вона відмовилася і заявила, що "може когось вбити" в такому разі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відео, опубліковане італійським виданням LL Foglio.
"Ти виглядаєш чудово. Але я маю змусити тебе кинути палити", - сказав Ердоган Мелоні в особистій розмові.
Свідком діалогу став президент Франції Еммануель Макрон. Він почув прохання Ердогана і сказав з посмішкою на обличчі, що "це неможливо".
Мелоні, своєю чергою, відповіла турецькому лідеру, що відмова від цигарок може зробити її менш товариською.
"Я знаю, я знаю...Я не хочу когось убивати", - жартома заявила прем'єрка Італії.
Саміт лідерів в Шарм-ель-Шейху
13 жовтня в єгипетському курортному місті Шарм-ель-Шейх відбувся міжнародний форум під назвою "Саміт миру в Шарм-ель-Шейху".
Лідери понад 20 держав обговорили активізацію дипломатичних зусиль із врегулювання ситуації на Близькому Сході та досягнення сталого миру в регіоні.
Важливо, що на саміті в Єгипті глава Білого дому США Дональд Трамп підписав мирну угоду щодо Сектора Гази із трьома лідерами близькосхідних країн.
Також Трамп заявив про перехід у наступні фази його мирного плану щодо Гази, який складається з 20 пунктів.