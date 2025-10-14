ua en ru
Ердоган просить Мелоні відмовитися від багаторічної звички: у прем'єра Італії свої аргументи

Вівторок 14 жовтня 2025 14:32
UA EN RU
Ердоган просить Мелоні відмовитися від багаторічної звички: у прем'єра Італії свої аргументи Фото: президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган на саміті в Єгипті попросив італійську прем'єрку Джорджу Мелоні кинути палити. Вона відмовилася і заявила, що "може когось вбити" в такому разі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відео, опубліковане італійським виданням LL Foglio.

"Ти виглядаєш чудово. Але я маю змусити тебе кинути палити", - сказав Ердоган Мелоні в особистій розмові.

Свідком діалогу став президент Франції Еммануель Макрон. Він почув прохання Ердогана і сказав з посмішкою на обличчі, що "це неможливо".

Мелоні, своєю чергою, відповіла турецькому лідеру, що відмова від цигарок може зробити її менш товариською.

"Я знаю, я знаю...Я не хочу когось убивати", - жартома заявила прем'єрка Італії.

Саміт лідерів в Шарм-ель-Шейху

13 жовтня в єгипетському курортному місті Шарм-ель-Шейх відбувся міжнародний форум під назвою "Саміт миру в Шарм-ель-Шейху".

Лідери понад 20 держав обговорили активізацію дипломатичних зусиль із врегулювання ситуації на Близькому Сході та досягнення сталого миру в регіоні.

Важливо, що на саміті в Єгипті глава Білого дому США Дональд Трамп підписав мирну угоду щодо Сектора Гази із трьома лідерами близькосхідних країн.

Також Трамп заявив про перехід у наступні фази його мирного плану щодо Гази, який складається з 20 пунктів.

