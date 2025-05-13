Мелоні та Ердоган підтримали мирні переговори і закликали РФ припинити вогонь
Голова Ради міністрів Італії Джорджа Мелоні закликала Росію прийняти 30-денне перемир'я як жест готовності до миру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт уряду Італії.
Зазначається, що у вівторок, 13 травня, Мелоні провела телефонну розмову з президентом Турецької Республіки Реджепом Таїпом Ердоганом.
В контексті готовності Анкари прийняти у Стамбулі мирні переговори між Україною та Росією, лідери обговорили дипломатичні перспективи та підтвердили свою підтримку справедливого і тривалого миру в Україні.
"Голова Ради міністрів подякувала Ердогану за прихильність Туреччини до вирішення конфлікту шляхом переговорів. Вона також підтвердила свої очікування, що Росія, як і Україна, також позитивно відреагує на запрошення до переговорів на найвищому рівні та погодиться на повне та безумовне 30-денне припинення вогню як конкретної ознаки готовності до миру", - йдеться у повідомленні.
Мирні переговори у Стамбулі
Після завершення оголошеного російським диктатором Володимиром Путіним триденного "перемир'я" з 8 по 11 травня, Україна та лідери європейських країн-членів "Коаліції рішучих", висунули Москві ультиматум з вимогою розпочати з 12 травня повне 30-денне перемир'я на фронті. У разі відмови, країни ЄС запровадять проти Росії нові жорсткі санкції.
Однак Путін заявив, що Москва не сприймає мову ультиматумів і натомість запропонував 15 травня зустрітися у Стамбулі та продовжити мирні переговори, що були перервані у травні 2022 року після оприлюднення звірств російських загарбників у Бучі.
Туреччина зголосилася бути посередником у цих переговорах.
Президент Володимир Зеленський погодився відвідати Стамбул 15 травня, бо не хоче ображати президента США Дональда Трампа.
Особисто відвідати переговори у Стамбулі може навіть сам Трамп.
Водночас, Путін досі не відповів, чи готовий особисто відвідати переговори в Туреччині.
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