Мелоні та Ердоган підтримали мирні переговори і закликали РФ припинити вогонь

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт уряду Італії.

Зазначається, що у вівторок, 13 травня, Мелоні провела телефонну розмову з президентом Турецької Республіки Реджепом Таїпом Ердоганом.

В контексті готовності Анкари прийняти у Стамбулі мирні переговори між Україною та Росією, лідери обговорили дипломатичні перспективи та підтвердили свою підтримку справедливого і тривалого миру в Україні.

"Голова Ради міністрів подякувала Ердогану за прихильність Туреччини до вирішення конфлікту шляхом переговорів. Вона також підтвердила свої очікування, що Росія, як і Україна, також позитивно відреагує на запрошення до переговорів на найвищому рівні та погодиться на повне та безумовне 30-денне припинення вогню як конкретної ознаки готовності до миру", - йдеться у повідомленні.