Мелони и Эрдоган поддержали мирные переговоры и призвали РФ прекратить огонь

Председатель Совета министров Италии Джорджа Мелони призвала Россию согласиться на 30-дневное перемирие в качестве жеста готовности к миру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт правительства Италии.

"Председатель Совета министров поблагодарила Эрдогана за приверженность Турции к решению конфликта путем переговоров. Она также подтвердила свои ожидания, что Россия, как и Украина, также положительно отреагирует на приглашение к переговорам на высшем уровне и согласится на полное и безусловное 30-дневное прекращение огня, как четкого признака готовности к миру", - отмечается в сообщении.

В контексте готовности Анкары принять в Стамбуле мирные переговоры Украины и России, лидеры обсудили дипломатические перспективы и подтвердили свою поддержку справедливого и длительного мира в Украине.

Отмечается, что во вторник, 13 мая, Мелони провела телефонный разговор с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Мирные переговоры в Стамбуле

После завершения объявленного российским диктатором Владимиром Путиным трехдневного "перемирия" с 8 по 11 мая, Украина и лидеры европейских стран-членов "Коалиции решительных", выдвинули Москве ультиматум с требованием начать с 12 мая полное 30-дневное перемирие на фронте. В случае отказа, страны ЕС введут против России новые жесткие санкции.

Однако Путин заявил, что Москва не воспринимает язык ультиматумов и вместо этого предложил 15 мая встретиться в Стамбуле и продолжить мирные переговоры, которые были прерваны в мае 2022 года после обнародования зверств российских захватчиков в Буче.

Турция согласилась быть посредником в этих переговорах.

Президент Владимир Зеленский согласился посетить Стамбул 15 мая, поскольку не хочет обижать президента США Дональда Трампа.

Лично посетить переговоры в Стамбуле может даже сам Трамп.

В то же время, Путин до сих пор не ответил, готов ли он лично посетить переговоры в Турции.

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