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Мелоні провела переговори з Шольцем, обговорили допомогу Україні

Середа 10 січня 2024 12:11
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Мелоні провела переговори з Шольцем, обговорили допомогу Україні Фото: Джорджа Мелоні, прем'єр-міністр Італії (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні обговорила військову та фінансову підтримку України з канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ANSA.

Прем'єр та канцлер провели переговори у рамках підготовки до позачергового європейського саміту в Брюсселі, який відбудеться 1 лютого.

"Обидва глави урядів обговорили основні міжнародні та європейські питання напередодні позачергового засідання Європейської Ради 1 лютого, зосередившись, зокрема, на військовій та фінансовій підтримці України", - повідомляє офіс прем'єр-міністра Італії.

Зокрема Мелоні обговорила з Шольцем пріоритети Італії під час головування в G7 у 2024 році.

Допомога Італії Україні

У грудні 2023 року уряд Італії ухвалив постанову, яка дозволяє країні надавати військову підтримку Україні до кінця 2024 року. Тепер це рішення має підтримати парламент країни.

Зокрема нещодавно міністр оборони Італії Гвідо Крозетто висловив наміри про передачу Україні восьмого пакета військової допомоги.

Тим часом міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні закликав Європейський союз до формування власної армії, яка б відігравала роль у підтримці миру, а також запобігала б конфліктам.

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