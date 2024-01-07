Голова МЗС Італії закликав Європейський союз до створення власної армії

Європейський союз повинен сформувати власну об'єднану армію, яка б відігравала роль у підтримці миру, а також запобігала б конфліктам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Італії Антоніо Таяні в інтерв'ю La Stampa .

За словами Таяні, тісніша співпраця ЄС у сфері оборони є пріоритетом для очолюваної ним партії "Вперед, Італія". Якщо блок хоче бути миротворцем у світі - йому потрібна армія, що буде фундаментальною передумовою для того, щоб мати ефективну європейську зовнішню політику.

"У світі з такими потужними гравцями, як США, Китай, Індія, Росія - з кризами від Близького Сходу до Індо-Тихоокеанського регіону - італійські, німецькі, французькі чи словенські громадяни можуть бути захищені лише тим, що вже існує, а саме Європейським союзом", - додав він.

Єдиний президент

Зокрема Таяні переконаний у тому, що ЄС, який складається з 27 країн, повинен впорядкувати своє керівництво та мати єдиного президента замість нинішньої структури, яка складається з голови Європейської ради та голови Європейської комісії.

Вступ України до ЄС

14 грудня лідери країн Європейського союзу під час саміту схвалили відкриття переговорів щодо вступу України до блоку.

Це сталося на тлі побоювань, що Угорщина заблокує рішення наклавши на нього вето. Переговори лідерів ЄС тривали понад три години, а початок саміту відкладали через позицію Будапешта. Однак на момент голосування прем'єр Угорщини Віктор Орбан вийшов із зали, тому рішення було ухвалено одноголосно.

Більш детально про те, що далі чекає на Україну -у матеріалі РБК-Україна.