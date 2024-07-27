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Мелоні поїхала до Китаю: ЗМІ дізнались ціль візиту

Фото: Прем’єр-міністр Італії Джорджа Мелоні (flickr.com eda_dfae)
Автор: Каріна Левицька

Прем’єр-міністр Італії Джорджа Мелоні поїхала з візитом до Китаю. Її мета стабілізувати зв’язки з Пекіном перед президентськими виборами у США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Візит триватиме з 27 по 31 липня. За цей час вона зустрінеться з президентом Китаю Сі Цзіньпіном і прем'єр-міністром Лі Цяном.

За даними анонімного джерела видання, під час переговорів з лідерами Китаю прем'єр обговорить війну Росії проти України, а також війну в Секторі Гази.

Видання пише, що з моменту приходу до влади у 2022 році Мелоні намагалася представити себе як дипломатку, здатну спілкуватися з лідерами, які дотримуються різних ідеологій, - від угорського премʼєра Віктора Орбана до канцлера Німеччини Олафа Шольца.

Тепер, за даними ще одного анонімного джерела, її амбіції зросли до того, щоб включити до цієї групи й Сі Цзіньпіна.

 

Нагадаємо, прем'єр Італії планувала поїздку до Китаю ще навесні цього року. Детальніше про це, - в матеріалі РБК-Україна.

Ми також писали, що нещодавно Мелоні висловилася про "мирні зустрічі" Орбана, який здійснив "мирне" турне, під час якого відвідав Україну, Росію та Китай.

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