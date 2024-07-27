Мелоні поїхала до Китаю: ЗМІ дізнались ціль візиту

Візит триватиме з 27 по 31 липня. За цей час вона зустрінеться з президентом Китаю Сі Цзіньпіном і прем'єр-міністром Лі Цяном.

За даними анонімного джерела видання, під час переговорів з лідерами Китаю прем'єр обговорить війну Росії проти України, а також війну в Секторі Гази.

Видання пише, що з моменту приходу до влади у 2022 році Мелоні намагалася представити себе як дипломатку, здатну спілкуватися з лідерами, які дотримуються різних ідеологій, - від угорського премʼєра Віктора Орбана до канцлера Німеччини Олафа Шольца.

Тепер, за даними ще одного анонімного джерела, її амбіції зросли до того, щоб включити до цієї групи й Сі Цзіньпіна.