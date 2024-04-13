Прем'єр Італії зібралася в Китай. ЗМІ назвали мету її візиту

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Мелоні прагне перезавантажити відносини її країни з Китаєм після того, як минулого року Рим вийшов із суперечливої глобальної інвестиційної ініціативи Пекіна "Один пояс, один шлях".

За словами анонімного джерела видання, прем'єр-міністр Італії здійснить поїздку до Китаю в найближчі місяці. Зауважимо, що напередодні у п'ятницю, 12 квітня, міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні зустрівся з міністром торгівлі КНР Ван Вентао в італійській Вероні.

"Ми хочемо розпочати новий етап у відносинах між Італією і Китаєм, та інвестувати у двостороннє партнерство", - заявив глава МЗС перед зустріччю з Вентао.

Цей крок може стати політичною перемогою для Мелоні, якщо їй вдасться зберегти торговельні зв’язки з Китаєм, які є важливими для бізнес-спільноти, а також дотримає обіцянку, дану своїй партії "Брати Італії", які хотіли, щоб Рим вийшов з BRI.