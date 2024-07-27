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Мелони поехала в Китай: СМИ узнали цель визита

Фото: Премьер-министр Италии Джорджа Мэлони (flickr.com eda_dfae)
Автор: Карина Левицкая

Премьер-министр Италии Джорджа Мэлони поехала с визитом в Китай. Ее цель - стабилизировать связи с Пекином перед президентскими выборами в США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Визит продлится с 27 по 31 июля. За это время она встретится с президентом Китая Си Цзиньпином и премьер-министром Ли Цяном.

По данным анонимного источника, во время переговоров с лидерами Китая премьер обсудит войну России против Украины, а также войну в Секторе Газы.

Издание пишет, что с момента прихода к власти в 2022 году Мэлони пыталась представить себя как дипломатку, способную общаться с лидерами, придерживающимися различных идеологий, - от венгерского премьера Виктора Орбана до канцлера Германии Олафа Шольца.

Теперь, по данным еще одного анонимного источника, ее амбиции возросли до того, чтобы включить в эту группу и Си Цзиньпин.

 

Напомним, премьер Италии планировала поездку в Китай еще весной этого года. Детальнее об этом, - в материале РБК-Украина.

Мы также писали, что недавно Мелони высказалась о "мирных встречах" Орбана, который совершил "мирное" турне, во время которого посетил Украину, Россию и Китай.

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