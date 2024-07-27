Мелоні поїхала до Китаю: ЗМІ дізнались ціль візиту
Прем’єр-міністр Італії Джорджа Мелоні поїхала з візитом до Китаю. Її мета стабілізувати зв’язки з Пекіном перед президентськими виборами у США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Візит триватиме з 27 по 31 липня. За цей час вона зустрінеться з президентом Китаю Сі Цзіньпіном і прем'єр-міністром Лі Цяном.
За даними анонімного джерела видання, під час переговорів з лідерами Китаю прем'єр обговорить війну Росії проти України, а також війну в Секторі Гази.
Видання пише, що з моменту приходу до влади у 2022 році Мелоні намагалася представити себе як дипломатку, здатну спілкуватися з лідерами, які дотримуються різних ідеологій, - від угорського премʼєра Віктора Орбана до канцлера Німеччини Олафа Шольца.
Тепер, за даними ще одного анонімного джерела, її амбіції зросли до того, щоб включити до цієї групи й Сі Цзіньпіна.
Нагадаємо, прем'єр Італії планувала поїздку до Китаю ще навесні цього року. Детальніше про це, - в матеріалі РБК-Україна.
Ми також писали, що нещодавно Мелоні висловилася про "мирні зустрічі" Орбана, який здійснив "мирне" турне, під час якого відвідав Україну, Росію та Китай.
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