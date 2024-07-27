ua en ru
Сб, 27 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Мелони поехала в Китай: СМИ узнали цель визита

Италия, Суббота 27 июля 2024 20:33
UA EN RU
Мелони поехала в Китай: СМИ узнали цель визита Фото: Премьер-министр Италии Джорджа Мэлони (flickr.com eda_dfae)
Автор: Карина Левицкая

Премьер-министр Италии Джорджа Мэлони поехала с визитом в Китай. Ее цель - стабилизировать связи с Пекином перед президентскими выборами в США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Визит продлится с 27 по 31 июля. За это время она встретится с президентом Китая Си Цзиньпином и премьер-министром Ли Цяном.

По данным анонимного источника, во время переговоров с лидерами Китая премьер обсудит войну России против Украины, а также войну в Секторе Газы.

Издание пишет, что с момента прихода к власти в 2022 году Мэлони пыталась представить себя как дипломатку, способную общаться с лидерами, придерживающимися различных идеологий, - от венгерского премьера Виктора Орбана до канцлера Германии Олафа Шольца.

Теперь, по данным еще одного анонимного источника, ее амбиции возросли до того, чтобы включить в эту группу и Си Цзиньпин.

Напомним, премьер Италии планировала поездку в Китай еще весной этого года. Детальнее об этом, - в материале РБК-Украина.

Мы также писали, что недавно Мелони высказалась о "мирных встречах" Орбана, который совершил "мирное" турне, во время которого посетил Украину, Россию и Китай.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Италия Китай
NEWS
Украинская разведка поразила три вертолета на территории РФ, - источники
Украинская разведка поразила три вертолета на территории РФ, - источники
DAILY
Глава правления Ощадбанка Сергей Наумов: Плохие заемщики не дают нам спать спокойно, а мы – им
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Глава правления Ощадбанка Сергей Наумов: Плохие заемщики не дают нам спать спокойно, а мы – им