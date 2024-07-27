Мелони поехала в Китай: СМИ узнали цель визита

Премьер-министр Италии Джорджа Мэлони поехала с визитом в Китай. Ее цель - стабилизировать связи с Пекином перед президентскими выборами в США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Визит продлится с 27 по 31 июля. За это время она встретится с президентом Китая Си Цзиньпином и премьер-министром Ли Цяном.

По данным анонимного источника, во время переговоров с лидерами Китая премьер обсудит войну России против Украины, а также войну в Секторе Газы.

Издание пишет, что с момента прихода к власти в 2022 году Мэлони пыталась представить себя как дипломатку, способную общаться с лидерами, придерживающимися различных идеологий, - от венгерского премьера Виктора Орбана до канцлера Германии Олафа Шольца.

Теперь, по данным еще одного анонимного источника, ее амбиции возросли до того, чтобы включить в эту группу и Си Цзиньпин.