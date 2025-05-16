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Мелоні про переговори у Стамбулі: ми побачили, хто готовий до миру, а хто - ні

П'ятниця 16 травня 2025 18:46
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Мелоні про переговори у Стамбулі: ми побачили, хто готовий до миру, а хто - ні Фото: прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Переговори делегацій України та Росії у Стамбулі показали, хто готовий робити важливі кроки на шляху до миру, а хто - ні.

Про це заявила прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ANSA.

Мелоні наголосила, що необхідно вимагати негайного припинення вогню для укладення мирної угоди, яка дасть Києву гарантії безпеки.

"За останні кілька годин ми побачили, хто готовий зробити важливі кроки до миру, а хто, навпаки, менш готовий", - зазначила прем'єр Італії.

Переговори України та Росії

Нагадаємо, сьогодні, 16 травня, у Стамбулі відбулися переговори української та російської делегацій. Це був перший контакт між країнами за три роки повномасштабної війни.

Як повідомляли ЗМІ, зустріч української та російської делегацій тривала трохи більше ніж годину. Вони не домоглися істотного прогресу в контексті досягнення миру.

Пізніше стало відомо, що країни домовилися обмінятися полоненими у форматі "1000 на 1000".

Також під час переговорів було порушено питання можливої зустрічі президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна.

Детальніше про переговори у Стамбулі - в матеріалі РБК-Україна.

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