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Мелони о переговорах в Стамбуле: мы увидели, кто готов к миру, а кто - нет

Пятница 16 мая 2025 18:46
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Мелони о переговорах в Стамбуле: мы увидели, кто готов к миру, а кто - нет Фото: премьер-министр Италии Джорджия Мелони (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Переговоры делегаций Украины и России в Стамбуле показали, кто готов делать важные шаги на пути к миру, а кто - нет.

Об этом заявила премьер-министр Италии Джорджия Мелони, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ANSA.

Мелони подчеркнула, что необходимо требовать немедленного прекращения огня для заключения мирного соглашения, которое даст Киеву гарантии безопасности.

"За последние несколько часов мы увидели, кто готов сделать важные шаги к миру, а кто, наоборот, менее готов", - отметила премьер Италии.

Переговоры Украины и России

Напомним, сегодня, 16 мая, в Стамбуле состоялись переговоры украинских и российских делегаций в Стамбуле. Это был первый контакт между странами за три года полномасштабной войны.

Как сообщали СМИ, встреча украинской и российской делегаций длилась чуть больше часа. Они не добились существенного прогресса в контексте достижения мира.

Позже стало известно, что страны договорились обменяться пленными в формате "1000 на 1000".

Также во время переговоров был затронут вопрос возможной встречи президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина.

Подробнее о переговорах в Стамбуле - в материале РБК-Украина.

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