Мелоні перед візитом в Україну поїде до Варшави на зустріч із Моравецьким, - ЗМІ

Прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні 20 лютого відвідає Варшаву, де проведе зустріч зі своїм польським колегою Матеушем Моравецьким.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Rai News.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні у вівторок, 21 лютого, відвідає Київ та оголосить новий пакет військової допомоги для України.
Ми писали, що прем'єр Італії анонсувала візит до України напередодні річниці вторгнення Росії.
Як відомо, уряд Італії в середині лютого схвалив шостий пакет допомоги Україні.
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