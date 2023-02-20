Мелони перед визитом в Украину поедет в Варшаву на встречу с Моравецким, - СМИ

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони 20 февраля посетит Варшаву, где проведет встречу со своим польским коллегой Матеушем Моравецким.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Rai News.
Напомним, ранее сообщалось, что премьер-министр Италии Джорджия Мелони во вторник, 21 февраля, посетит Киев и объявит новый пакет военной помощи для Украины.
Мы писали, что премьер Италии анонсировала визит в Украину накануне годовщины вторжения России.
Как известно, что правительство Италии в середине февраля одобрило шестой пакет помощи Украине.
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