Головна » Новини » Війна в Україні

Мелоні оцінила прогрес переговорів щодо України

Італія, Україна, П'ятниця 20 лютого 2026 03:51
Мелоні оцінила прогрес переговорів щодо України Фото: Джорджа Мелоні (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасія

У переговорах про завершення війни Росії проти України спостерігається прогрес у частині гарантій безпеки та відновлення країни, однак ключове територіальне питання поки що залишається невирішеним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Sky tg24.

Італійська пропозиція щодо безпеки

Прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні зазначила, що в переговорах фіксуються важливі кроки вперед у документах, над якими працюють сторони.

Зокрема, активно обговорюються гарантії безпеки для України, розроблені за моделлю 5-ї статті Північноатлантичного пакту (НАТО).

За словами Мелоні, італійська пропозиція стала основою цих гарантій, покликаних забезпечити захист Києва в довгостроковій перспективі.

Робота над відновленням України

Мелоні підкреслила, що одночасно ведеться робота над планом відновлення України. "Є мирний план, у якому багато питань на папері вже розв'язано", - сказала вона, наголошуючи, що дипломатичні зусилля охоплюють широкий спектр економічних та інфраструктурних аспектів, необхідних для післявоєнного відновлення країни.

Територіальне питання і справедливий мир

Водночас глава італійського уряду зазначила, що розв'язання ключового територіального питання, щодо якого Росія продовжує висувати претензії, поки що далеке.

"Я вважаю, як уже неодноразово говорила, що важливо не просто досягти миру, а досягти справедливого миру", - підкреслила Мелоні, зазначивши, що територіальні вимоги РФ вважаються необґрунтованими.

Таким чином, незважаючи на прогрес у гарантіях безпеки та відбудові, шлях до остаточного врегулювання конфлікту залишається складним і потребує подальших перемовин та компромісів.

Нагадуємо, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що ймовірність швидкого закінчення війни Росії проти України через дипломатичні переговори є вкрай низькою, наголошуючи на складності поточної ситуації та малих перспективах досягнення швидкого миру.

Зазначимо, що Україна і Росія досягли принципової домовленості щодо проведення наступного раунду мирних переговорів, проте деталі і точні дати зустрічі поки що не розкривають, повідомив речник МЗС Георгій Тихий на прес-брифінгу.

Війна в Україні Мирні переговори Італія
