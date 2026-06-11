UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Мелоні хоче єдиного переговорника Європи з РФ: інші формати - нелегітимні

13:11 11.06.2026 Чт
2 хв
Що стало причиною емоційної заяви прем'єра Італії?
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Джорджа Мелоні (Getty Images)

Європейський Союз має призначити єдиного представника від всього блоку для переговорів про мир з Росією.

Про це заявила прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Глава італійського уряду закликала ЄС до спільного та прагматичного підходу у взаємодії з Кремлем.

"Наша твердість щодо Росії не повинна перетворитися на дипломатичну сліпоту чи самовиключення. Європа повинна спільно та прагматично розглянути, як взаємодіяти з Москвою", - зазначила вона.

Мелоні підкреслила, що наразі жоден із вузьких європейських форматів не має легітимності говорити від імені всієї Європи, що створює лише "плутанину та слабкість".

"Справжнє питання не в тому, хто є частиною того чи іншого формату, а в тому, що жоден формат наразі не має легітимності говорити від імені Європи повністю", - сказала прем'єр Італії.

Її заява пролунала після того, як Італію виключили із зустрічі в Лондоні, де лідери Британії, Франції та Німеччини обговорювали міжнародні питання без залучення інших європейських колег.

Водночас Мелоні підтвердила, що Рим продовжить активно підтримувати оборонну та енергетичну системи України.

Нагадаємо, 7 червня у Лондоні відбулася зустріч лідерів Британії, Франції та Німеччини з президентом України Володимиром Зеленським. Під час переговорів Росії висунули п’ять ключових умов для досягнення миру.

Після цього польський прем’єр-міністр Дональд Туск наголосив, що переговори про завершення війни в Україні повинні проходити за участі Польщі. Він також застеріг від спроб швидкого діалогу з Росією, назвавши такі ініціативи ризикованими.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ЄвросоюзРосійська ФедераціяІталіяМирні переговори