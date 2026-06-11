Мелоні хоче єдиного переговорника Європи з РФ: інші формати - нелегітимні

Глава італійського уряду закликала ЄС до спільного та прагматичного підходу у взаємодії з Кремлем.

"Наша твердість щодо Росії не повинна перетворитися на дипломатичну сліпоту чи самовиключення. Європа повинна спільно та прагматично розглянути, як взаємодіяти з Москвою", - зазначила вона.

Мелоні підкреслила, що наразі жоден із вузьких європейських форматів не має легітимності говорити від імені всієї Європи, що створює лише "плутанину та слабкість".

"Справжнє питання не в тому, хто є частиною того чи іншого формату, а в тому, що жоден формат наразі не має легітимності говорити від імені Європи повністю", - сказала прем'єр Італії.

Її заява пролунала після того, як Італію виключили із зустрічі в Лондоні, де лідери Британії, Франції та Німеччини обговорювали міжнародні питання без залучення інших європейських колег.

Водночас Мелоні підтвердила, що Рим продовжить активно підтримувати оборонну та енергетичну системи України.