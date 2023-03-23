Мелоні не дозволила пов’язаній із Yandex фірмі придбати італійську компанію, - Reuters

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Це рішення знаменує собою перший випадок, коли адміністрація Мелоні використала своє так зване регулювання "золотих повноважень" для блокування небажаних пропозицій у галузях, які вважаються стратегічно важливими, як-от банківська справа, енергетика, телекомунікації та охорона здоров'я.

Відповідно до відхиленої угоди голландська компанія Nebius мала придбати Tecnologia Intelligente, невелику компанію, створену італійським бізнесменом Марко Каррай. Уряд Італії був стурбований угодою, оскільки діяльність Nebius фінансує Yandex.

Холдингова компанія російської фірми, зареєстрована в Нідерландах, планує відмовитися від володіння і контролю над більшою частиною групи Yandex, включаючи її основні підприємства, що приносять дохід, при цьому міжнародні підрозділи деяких послуг, включаючи хмарні, будуть розвиватися за межами Росії.