Мелоні не дозволила пов’язаній із Yandex фірмі придбати італійську компанію, - Reuters
Прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні наклала вето на угоду щодо поглинання постачальника хмарних послуг компанії через зв'язки з російським інтернет-гігантом Yandex.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Це рішення знаменує собою перший випадок, коли адміністрація Мелоні використала своє так зване регулювання "золотих повноважень" для блокування небажаних пропозицій у галузях, які вважаються стратегічно важливими, як-от банківська справа, енергетика, телекомунікації та охорона здоров'я.
Відповідно до відхиленої угоди голландська компанія Nebius мала придбати Tecnologia Intelligente, невелику компанію, створену італійським бізнесменом Марко Каррай. Уряд Італії був стурбований угодою, оскільки діяльність Nebius фінансує Yandex.
Холдингова компанія російської фірми, зареєстрована в Нідерландах, планує відмовитися від володіння і контролю над більшою частиною групи Yandex, включаючи її основні підприємства, що приносять дохід, при цьому міжнародні підрозділи деяких послуг, включаючи хмарні, будуть розвиватися за межами Росії.
Нагадаємо, що прем'єр Італії Джорджа Мелоні різко відреагувала на пропозицію одного з депутатів парламенту припинити допомагати Україні. Вона пояснила, чому важливо й надалі здійснювати підтримку.
Раніше стало відомо, що Італія хоче надати Україні кілька своїх портів як логістичну платформу.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.