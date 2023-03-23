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Мелони не разрешила связанной с Yandex фирме приобрести итальянскую компанию, - Reuters

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Италия, Четверг 23 марта 2023 22:18
Мелони не разрешила связанной с Yandex фирме приобрести итальянскую компанию, - Reuters Фото: Премьер-министр Италии Джорджа Мелони (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони наложила вето на соглашение о поглощении поставщика облачных услуг компании из-за связей с российским интернет-гигантом Yandex.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Это решение знаменует собой первый случай, когда администрация Мелони использовала свое так называемое регулирование "золотых полномочий" для блокирования нежелательных предложений в отраслях, которые считаются стратегически важными, например банковское дело, энергетика, телекоммуникации и здравоохранение.

Согласно отклоненному соглашению, голландская компания Nebius должна была приобрести Tecnologia Intelligente, небольшую компанию, созданную итальянским бизнесменом Марко Каррай. Правительство Италии было озабочено соглашением, поскольку деятельность Nebius финансирует Yandex.

Холдинговая компания российской фирмы, зарегистрированная в Нидерландах, планирует отказаться от владения и контроля над большей частью группы Yandex, включая ее основные предприятия, приносящие доход, при этом международные подразделения некоторых услуг, включая облачные, будут развиваться за пределами России.

Напомним, что премьер Италии Джорджа Мелони резко отреагировала на предложение одного из депутатов парламента прекратить помогать Украине. Она объяснила, почему важно и дальше осуществлять поддержку.

Ранее стало известно, что Италия хочет предоставить Украине несколько своих портов как логистическую платформу.

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