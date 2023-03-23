Прем'єр Італії відчитала депутата за пропозицію припинити допомогу Україні

Прем'єр Італії Джорджа Мелоні різко відреагувала на пропозицію одного з депутатів парламенту припинити допомагати Україні. Вона пояснила, чому важливо й надалі здійснювати підтримку.

Під час засідання парламенту депутат Елізе Скутеллі висловила думку, що варто "зупинитись" надавати допомогу Україні.

"А може, пані депутате, ви скажете це Путіну? Я здивована, що ви кажете це нам. Чому? Це, напевно, є зрадою нашої позиції. Тому що це означає, що ми схвалюємо вторгнення в Україну. Бо якщо ми зупинимося - то ми даємо згоду, давайте називати речі своїми іменами, ми схвалюємо вторгнення в Україну!", - зазначила Мелоні.

За її словами, плутати слова "вторгнення" та "мир" - це лицемірно. Вона підкреслила, що влада Італії повинна не схвалювати війну проти України.

"Це не означає не працювати над мирним планом чи над вирішенням конфлікту. Але ви думаєте, що комусь подобається війна? Думаєте, комусь подобається? Ні! Але ситуація трохи складніша, ніж каже пропаганда, коли йдеться про ідеальний мир" , - наголосила Мелоні.

Прем'єр додала, що для будь-яких переговорів України з Росією необхідно, щоб країна-агресор припинила вогонь та вивела свої війська з окупованих територій.

"Чи вважаєте ви, що потрібно віддавати Москві території, які вона окупувала і на яких вона провела "референдум" про самовизначення? Чи ні? Ось те, що я хотіла б почути, якщо ми всерйоз говоримо про мир. Інакше ви робите пропаганду ціною суверенної нації, вільного народу та міжнародного права, і це безвідповідально", - резюмувала вона.