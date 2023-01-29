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Мельник закликав Німеччину передати підводний човен: виженемо флот РФ із Чорного моря

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Київ, Неділя 29 січня 2023 09:58
Мельник закликав Німеччину передати підводний човен: виженемо флот РФ із Чорного моря Фото: заступник міністра закордонних справ України Андрій Мельник (germany mfa gov ua)
Автор: Марія Кучерявець

Німеччина могла б передати Україні підводний човен. Що могло б допомогти українцям вигнати російський флот з Чорного моря.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter заступника міністра закордонних справ та екс-посла в Німеччині Андрія Мельника.

"Німеччина (ThyssenKrupp) виробляє одні з найкращих у світі підводних човнів HDW Class 212A. Бундесвер має 6 таких підводних човнів. Чому б не відправити в Україну? Тоді ми вигнали російський флот з Чорного моря", - написав Мельник.

Нагадаємо, нещодавно заступник глави МЗС виступав зі схожою заявою. На тлі загрози нового великого наступу РФ він звернувся до Німеччини із закликом передати Україні винищувачі Panavia Tornado та Eurofighter Typhoon, а також бойові кораблі та підводні човни.

Додамо, що окрім цього Андрій Мельник закликав Захід посилити Україну винищувачами та балістикою.

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