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Загроза наступу зберігається. Мельник просить літаки, кораблі, підводні човни для України

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Україна, Середа 25 січня 2023 12:26
Загроза наступу зберігається. Мельник просить літаки, кораблі, підводні човни для України Фото: заступник міністра закордонних справ України Андрій Мельник (germany mfa gov ua)
Автор: Наталія Гурковська

Заступник міністра закордонних справ України Андрій Мельник звернувся з проханням до Німеччини про постачання в Україну винищувачів Panavia Tornado та Eurofighter Typhoon, бойових кораблів та підводних човнів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spigel.

"Нам потрібні бойові кораблі, щоб захистити берег, у нас дуже довгий берег. Нам також знадобляться підводні човни, щоб запобігти небезпеці нової атаки з моря в Чорному морі", - сказав він.

За словами Мельника, небезпека нового вторгнення Росії в Україну, зокрема й на Київ, зберігається.

"Війна далека від завершення, - констатував він, зазначивши, що постачання Leopard 2 "це має бути лише перший крок". - У нас дуже сильний противник, росіяни виробляють зброю на повній швидкості".

Нагадаємо, що у лютому має відбутися наступна зустріч з оборони України у форматі "Рамштайн". Президент Володимир Зеленський закликав на цьому засідання обговорити перспективи передачі Україні винищувачів F-16.

Американські винищувачі F-16 могли б закрити частину неба від ракетних атак РФ.

Водночас міжнародні партнери вже визначили тип літака, який, імовірно, нададуть Україні для боротьби проти російської агресії.

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