Мельник призвал Германию передать подлодку: выгоним флот РФ из Черного моря

Германия могла бы передать Украине подлодку. Что могло бы помочь украинцам выгнать российский флот из Черного моря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter замминистра иностранных дел и экс-посла в Германии Андрея Мельника.

"Германия (ThyssenKrupp) производит одни из лучших в мире подлодок HDW Class 212A. Бундесвер имеет 6 таких подлодок. Почему бы не отправить в Украину? Тогда мы выгнали российский флот с Черного моря", - написал Мельник.

Напомним, недавно замглавы МИД выступал с подобным заявлением. На фоне угрозы нового великого наступления РФ он обратился в Германию с призывом передать Украине истребители Panavia Tornado и Eurofighter Typhoon, а также боевые корабли и подводные лодки.

Кроме того, Андрей Мельник призывал Запад усилить Украину истребителями и баллистикой.

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