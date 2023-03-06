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Мельник закликав лідерів партії Шольца переконати уряд надати Україні винищувачі

Фото: заступник міністра закордонних справ України Андрій Мельник (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Керівництву Соціал-демократичної партії Німеччини слід переконати уряд піти на сміливі кроки, зокрема, щодо передачі Україні винищувачів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.

Зазначимо, що сьогодні у Києві з візитом перебуває лідер Соціал-демократичної партії Німеччини Ларс Клінгбайль та лідер фракції СДПН Рольф Мютценіх.

міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус назвав умову для можливої передачі Україні винищувачів.

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