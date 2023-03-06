Мельник закликав лідерів партії Шольца переконати уряд надати Україні винищувачі

Керівництву Соціал-демократичної партії Німеччини слід переконати уряд піти на сміливі кроки, зокрема, щодо передачі Україні винищувачів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.
Зазначимо, що сьогодні у Києві з візитом перебуває лідер Соціал-демократичної партії Німеччини Ларс Клінгбайль та лідер фракції СДПН Рольф Мютценіх.
міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус назвав умову для можливої передачі Україні винищувачів.
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