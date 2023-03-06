Мельник призвал лидеров партии Шольца убедить правительство предоставить Украине истребители

Руководству Социал-демократической партии Германии следует убедить правительство пойти на смелые шаги, в частности, по передаче Украине истребителей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.
Отметим, что сегодня в Киеве с визитом находится лидер Социал-демократической партии Германии Ларс Клингбайль и лидер фракции СДПГ Рольф Мютцених.
министр обороны Германии Борис Писториус назвал условие для возможной передачи Украине истребителей.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.