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Мельник різко відреагував на відмову Німеччини надати Україні винищувачі

Фото: заступник міністра закордонних справ України Андрій Мельник (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Доки Україна відчайдушно потребує німецьких винищувачів, німецька влада тим часом "відходять" від нещодавньої передачі Києву танків Leopard.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра закордонних справ та екс-посла в Німеччині Андрія Мельника.

Мельник наголосив, що зараз українські військово-повітряні сили відчайдушно потребують німецьких винищувачів TORNADO та EUROFIGHTER, для того, щоб звільнити українців, що нині знаходяться під окупацією.

"Але Берлін відповідає, як ви смієте вимагати військові літаки, ми настільки травмовані після 11 місяців пологів Leopard. Неймовірно", - сказав заступник міністра закордонних справ.

Нагадаємо, нещодавно Мельник заявив, що німці ще не хочуть усвідомлювати, що замало дати 14 Leopard, а потім сказати, що вони виконали свій моральний обов'язок перед українцями.

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допомога арміїАндрей Мельник