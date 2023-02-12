Мельник різко відреагував на відмову Німеччини надати Україні винищувачі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра закордонних справ та екс-посла в Німеччині Андрія Мельника.

Мельник наголосив, що зараз українські військово-повітряні сили відчайдушно потребують німецьких винищувачів TORNADO та EUROFIGHTER, для того, щоб звільнити українців, що нині знаходяться під окупацією.

"Але Берлін відповідає, як ви смієте вимагати військові літаки, ми настільки травмовані після 11 місяців пологів Leopard. Неймовірно", - сказав заступник міністра закордонних справ.