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Мельник резко отреагировал на отказ Германии предоставить Украине истребители

Фото: заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Пока Украина отчаянно нуждается в немецких истребителях, немецкие власти тем временем "отходят" от недавней передачи Киеву танков Leopard.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление замминистра иностранных дел и экс-посла в Германии Андрея Мельника.

Мельник подчеркнул, что сейчас украинские военно-воздушные силы отчаянно нуждаются в немецких истребителях TORNADO и EUROFIGHTER, для того, чтобы освободить находящихся под оккупацией украинцев.

"Но Берлин отвечает, как вы смеете требовать военные самолеты, мы настолько травмированы после 11 месяцев родов Leopard. Невероятно", - сказал замминистра иностранных дел.

Напомним, недавно Мельник заявил, что немцы еще не хотят осознавать, что мало дать 14 Leopard, а затем сказать, что они исполнили свой моральный долг перед украинцами.

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допомога арміїАндрей Мельник