Мельник у Радбезі ООН звернувся до Небензі російською: "Пізно, Васю, пити боржомі"

Заклик посилити санкції проти РФ

Передусім український дипломат звернувся до американських партнерів із закликом посилювати санкційний режим щодо російського енергетичного експорту.

Він наголосив, що нещодавні винятки щодо продажу російської нафти можуть принести Росії близько 10 мільярдів доларів лише за квітень.

"Чи хтось вірить, що ці надприбутки підуть на фінансування шкіл, лікарень чи санітарії? Вони фінансуватимуть війну Росії на знищення проти України", – сказав Мельник.

За його словами, цих "коштів достатньо для виробництва до пів мільйона смертоносних "шахедів".

Окрім цього, дипломат закликав США діяти жорсткіше щодо Росії.

Звернення до європейських союзників

Постпред України також звернувся до лідерів ЄС із пропозицією ліквідувати російський "тіньовий флот", який допомагає обходити санкції, та закликав країни Глобального півдня приєднатися до обмежень щодо російських енергоносіїв.

"Цю лазівку потрібно закрити назавжди", - підкреслив Мельник.

Серед іншого дипломат запропонував європейським союзникам підвищити військову допомогу Україні до рівня 1% ВВП.

"Це стане потужним сигналом Москві про те, що пан Путін уже програв цю війну", - заявив він.

Мельник також наголосив, що переговорний процес фактично заблокований Росією вже майже два місяці, тому Рада Безпеки ООН має перейти до конкретних дій.

Зокрема, європейські члени органу повинні ініціювати нову резолюцію, яка передбачатиме не лише заклики, а й реальні механізми примусу до припинення бойових дій, включно з цільовими санкціями.

За словами дипломата, якби Росія дійсно прагнула миру, вона не блокувала б рішення про негайне припинення вогню та обмін полоненими за формулою "всіх на всіх". Він підкреслив, що новий документ має стати дієвим інструментом, а не формальною заявою без наслідків.

Мельник закликав членів Радбезу не обмежуватися дискусіями, а повноцінно використовувати свої повноваження для ухвалення рішень.

Що Мельник сказав російській делегації

Український дипломат висловив упевненість, що Росія не зможе виграти війну, і навіть високі ціни на нафту не врятують її керівництво.

Звертаючись безпосередньо до представника РФ Василя Небензі, український дипломат перейшов на російську мову, використавши відому приказку.

"Поздно, Вася, пить боржоми", - сказав він, додавши вже англійською: "Коли нирки вже відмовили".