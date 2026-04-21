Мельник в Совбезе ООН обратился к Небензе на русском: "Поздно, Вася, пить боржоми"

Призыв усилить санкции против РФ

Прежде всего украинский дипломат обратился к американским партнерам с призывом усиливать санкционный режим в отношении российского энергетического экспорта.

Он отметил, что недавние исключения по продаже российской нефти могут принести России около 10 миллиардов долларов только за апрель.

"Кто-то верит, что эти сверхприбыли пойдут на финансирование школ, больниц или санитарии? Они будут финансировать войну России на уничтожение против Украины", - сказал Мельник.

По его словам, этих "средств достаточно для производства до полумиллиона смертоносных "шахедов".

Кроме этого, дипломат призвал США действовать жестче в отношении России.

Обращение к европейским союзникам

Постпред Украины также обратился к лидерам ЕС с предложением ликвидировать российский "теневой флот", который помогает обходить санкции, и призвал страны Глобального юга присоединиться к ограничениям в отношении российских энергоносителей.

"Эту лазейку нужно закрыть навсегда", - подчеркнул Мельник.

Среди прочего дипломат предложил европейским союзникам повысить военную помощь Украине до уровня 1% ВВП.

"Это станет мощным сигналом Москве о том, что господин Путин уже проиграл эту войну", - заявил он.

Мельник также отметил, что переговорный процесс фактически заблокирован Россией уже почти два месяца, поэтому Совет Безопасности ООН должен перейти к конкретным действиям.

В частности, европейские члены органа должны инициировать новую резолюцию, которая будет предусматривать не только призывы, но и реальные механизмы принуждения к прекращению боевых действий, включая целевые санкции.

По словам дипломата, если бы Россия действительно стремилась к миру, она не блокировала бы решение о немедленном прекращении огня и обмене пленными по формуле "всех на всех". Он подчеркнул, что новый документ должен стать действенным инструментом, а не формальным заявлением без последствий.

Мельник призвал членов Совбеза не ограничиваться дискуссиями, а полноценно использовать свои полномочия для принятия решений.

Что Мельник сказал российской делегации

Украинский дипломат выразил уверенность, что Россия не сможет выиграть войну, и даже высокие цены на нефть не спасут ее руководство.

Обращаясь непосредственно к представителю РФ Василию Небензе, украинский дипломат перешел на русский язык, использовав известную поговорку.

"Поздно, Вася, пить боржомы", - сказал он, добавив уже на английском: "Когда почки уже отказали".