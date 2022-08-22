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Мельник может покинуть пост посла в Германии в середине октября

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Берлин, Понедельник 22 августа 2022 12:31
Мельник может покинуть пост посла в Германии в середине октября Фото: посол Украины в Германии Андрей Мельник (germany.mfa.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Посол Украины в Германии Андрей Мельник может покинуть свой пост в середине октября. Он вернется в Киев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.

Мельник в комментарии немецким СМИ отметил, его ждут в Украине 15 октября. Он покинет Германию накануне после восьми лет пребывания на посту.

"Я должен быть в Киеве 15 октября, чтобы, похоже, занять новую должность в Министерстве иностранных дел", - сказал дипломат.

Также Мельник дал совет своему преемнику и порекомендовал ему выбрать "двойную стратегию".

"Нужно быть милым и дружелюбным, чтобы завоевать новые симпатии к Украине, особенно с учетом усталости от войны и этих преувеличенных споров о холодную зиму", - добавил он.

Напомним, что 9 июля Владимир Зеленский уволил посла Украины в Германии Андрея Мельника.

Позже сообщалось, что Мельник после восьми лет в должности может перейти работать в МИД.

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Андрей Мельник Германия Украина
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