Мельник может покинуть пост посла в Германии в середине октября
Посол Украины в Германии Андрей Мельник может покинуть свой пост в середине октября. Он вернется в Киев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.
Мельник в комментарии немецким СМИ отметил, его ждут в Украине 15 октября. Он покинет Германию накануне после восьми лет пребывания на посту.
"Я должен быть в Киеве 15 октября, чтобы, похоже, занять новую должность в Министерстве иностранных дел", - сказал дипломат.
Также Мельник дал совет своему преемнику и порекомендовал ему выбрать "двойную стратегию".
"Нужно быть милым и дружелюбным, чтобы завоевать новые симпатии к Украине, особенно с учетом усталости от войны и этих преувеличенных споров о холодную зиму", - добавил он.
Напомним, что 9 июля Владимир Зеленский уволил посла Украины в Германии Андрея Мельника.
Позже сообщалось, что Мельник после восьми лет в должности может перейти работать в МИД.
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