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Мельник може залишити посаду посла в Німеччині у середині жовтня

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Берлін, Понеділок 22 серпня 2022 12:31
Мельник може залишити посаду посла в Німеччині у середині жовтня Фото: посол України в Німеччині Андрій Мельник (germany.mfa.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Посол України в Німеччині Андрій Мельник може залишити свою посаду у середині жовтня. Він повернеться до Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.

Мельник у коментарі німецьким ЗМІ зазначив, його чекають в Україні 15 жовтня. Він залишить Німеччину напередодні після восьми років перебування на посаді.

"Я маю бути в Києві 15 жовтня, щоб, схоже, обійняти нову посаду в Міністерстві закордонних справ", - сказав дипломат.

Також Мельник дав пораду своєму наступнику і порекомендував йому обрати "подвійну стратегію".

"Потрібно бути милим та доброзичливим, щоб завоювати нові симпатії до України, особливо з урахуванням втоми від війни та цих перебільшених суперечок про холодну зиму", - додав він.

Нагадаємо, що 9 липня Володимир Зеленський звільнив посла України у Німеччині Андрія Мельника.

Пізніше повідомлялося, що Мельник після восьми років на посаді може перейти працювати в МЗС.

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Андрей Мельник Германия Україна
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