Мельник може залишити посаду посла в Німеччині у середині жовтня
Посол України в Німеччині Андрій Мельник може залишити свою посаду у середині жовтня. Він повернеться до Києва.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.
Мельник у коментарі німецьким ЗМІ зазначив, його чекають в Україні 15 жовтня. Він залишить Німеччину напередодні після восьми років перебування на посаді.
"Я маю бути в Києві 15 жовтня, щоб, схоже, обійняти нову посаду в Міністерстві закордонних справ", - сказав дипломат.
Також Мельник дав пораду своєму наступнику і порекомендував йому обрати "подвійну стратегію".
"Потрібно бути милим та доброзичливим, щоб завоювати нові симпатії до України, особливо з урахуванням втоми від війни та цих перебільшених суперечок про холодну зиму", - додав він.
Нагадаємо, що 9 липня Володимир Зеленський звільнив посла України у Німеччині Андрія Мельника.
Пізніше повідомлялося, що Мельник після восьми років на посаді може перейти працювати в МЗС.
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