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Мельник про переговори з РФ: гнилий компроміс не може забезпечити стабільний мир

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Київ, Неділя 30 квітня 2023 12:39
Мельник про переговори з РФ: гнилий компроміс не може забезпечити стабільний мир Фото: заступник міністра закордонних справ Андрій Мельник (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Україна не піде на компроміси з Росією, яка не зацікавлена в переговорах. Поступки не забезпечать стабільний мир в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника міністра закордонних справ Андрія Мельника в інтерв'ю Morgenpost.

"На даний момент я не відчуваю жодного бажання миру будь-якою ціною. Якби ми могли показати небагато у військовому плані, у нас у будь-якому разі були б слабкі козирі на можливих переговорах", - наголосив він.

Мельник зазначив, що більшість українців не готові до поступок з ворогом. Такі компроміси не зможуть забезпечити мир в Україні.

"Гнилий компроміс не може забезпечити стабільний мир для всіх нас, щонайбільше крихке припинення вогню. Будь-яка дискусія про переговори - це також повна нісенітниця, тому що росіяни взагалі не хочуть вести переговори", - заявив заступник глава МЗС.

Нагадаємо, Андрій Мельник вважає, що Китай зможе допомогти Україні у врегулюванні війни, хоч і переслідує свої інтереси.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський назвав війну з РФ пирогом, шматочки якого - це поступові перемоги нашої держави.

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