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Зеленський: війна з Росією, як пиріг, треба розділити її на шматочки

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Київ, Неділя 30 квітня 2023 10:38
Зеленський: війна з Росією, як пиріг, треба розділити її на шматочки Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Президент України Володимир Зеленський порівняв війну з Росією з пирогом, який "треба розділити на шматочки".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави держави в інтерв'ю журналісту Дмитру Комарову, записаному восени 2022 року.

"Війна - як той пиріг з Російською Федерацією. Ми не можемо її з’їсти - рот порвеш, велика держава і велика за обсягом. Цю біду проковтнути складно, треба розділити війну на шматочки, і це перемоги, одна за одною, іноді паралельні, але здебільшого вони йдуть одна за одною, послідовно", - заявив Зеленський.

Як приклад президент назвав знищення російського крейсера "Москва", який був таким "шматочком" перемоги для України.

"Для нас перемога - територія, яка конкретно під захистом гарантій світової безпеки. НАТО або інші безпекові гарантії. Вони дуже важливі", - додав глава держави.

Зеленський наголосив, що навіть після перемоги у війні Україні доведеться бути сусідом Росії, тому нашій державі потрібно бути міцнішими і послабити ворога.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський застеріг від затяжної війни, яка, на його думку, може тривати роками або десятиліттями.

Крім того, глава держави заявив, що для світу російський диктатор Володимир Путін став терористом, якому немає виправдання.

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