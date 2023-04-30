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Мельник о переговорах с РФ: гнилой компромисс не может обеспечить стабильный мир

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Киев, Воскресенье 30 апреля 2023 12:39
Мельник о переговорах с РФ: гнилой компромисс не может обеспечить стабильный мир Фото: заместитель министра иностранных дел Андрей Мельник (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Украина не пойдет на компромиссы с Россией, не заинтересованной в переговорах. Уступки не обеспечат стабильный мир в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замминистра иностранных дел Андрея Мельника в интервью Morgenpost.

"На данный момент я не чувствую никакого желания мира любой ценой. Если бы мы могли показать немного в военном плане, у нас в любом случае были бы слабые козыри на возможных переговорах", - подчеркнул он.

Мельник отметил, что большинство украинцев не готовы к уступкам с врагом. Подобные компромиссы не смогут обеспечить мир в Украине.

"Гнилой компромисс не может обеспечить стабильный мир для всех нас, максимально хрупкое прекращение огня. Любая дискуссия о переговорах - это также полная чушь, потому что россияне вообще не хотят вести переговоры", - заявил замглавы МИД.

Напомним, Андрей Мельник считает, что Китай сможет помочь Украине в урегулировании войны, хоть и преследует свои интересы.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский назвал войну с РФ пирогом, кусочки которого - это постепенные победы нашего государства.

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