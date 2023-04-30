Китай переслідує свої інтереси, але може допомогти Україні, - Мельник

Китай переслідує власні інтереси у процесі врегулюванні війни в України. Проте Пекін все одно може допомогти Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника міністра закордонних справ Андрія Мельника в інтерв'ю Morgenpost.

"Це не є чимось нереальним (допомога Китаю у врегулюванні війни в Україні, - ред.). Китайці, звичайно, переслідують свої інтереси. Але я вважаю, що справедливе, мирне рішення та припинення бойових дій більше в інтересах Пекіна, ніж цей масштабний, нескінченний "землетрус" для всього світового порядку", - сказав Мельник.

Він зазначив, що розмова президента України Володимира Зеленського та лідера Китаю Сі Цзіньпіна є кроком вперед для розвитку відносин між країнами. Проте Мельник підкреслює, що позиція Китаю потребує уточнення.

"Звичайно, погляд Китаю на це може відрізнятися від нашого. Для Києва обов’язковою умовою є виведення всіх російських військ з окупованих територій. "Диявол" криється в деталях, тому ми з нетерпінням чекаємо, що запропонує спеціальний представник Китаю Лі Хуей, який незабаром приєднається до нас", - заявив заступник міністра.

Нагадаємо, 26 квітня Зеленський вперше з початку повномасштабного вторгнення РФ провів телефонні переговори з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

У Китаї після цього заявили, що направлять спецпредставника до України для врегулювання "кризи".

Пізніше стало відомо, що очолить делегацію, яка приїде в Україну колишній посол Китаю у РФ.

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