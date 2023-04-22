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Мельник: для наступу потрібні винищувачі, але поки ця "червона лінія" не перетнута

Фото: Андрій Мельник, заступник глави МЗС України (mfa.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Україні потрібні винищувачі для підтримки контрнаступу. Але поки союзники не перетинають "червону лінію" таких поставок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра закордонних справ України Андрія Мельника в ефірі телемарафону.

За його словами, та допомога, яку союзники України пообіцяли надати на зустрічі у форматі "Рамштайн", є недостатньою. Системи ППО справді є важливими для України, але зараз йдеться не про оборону, а про наступ.

"Для наступальних дій потрібна не тільки бронетехніка, а і потрібні винищувачі, щоб підтримувати наступ. На жаль, поки ця "червона лінія" так і не була перетнута в "Рамштайні". Щоб ці наступальні дії принесли успіх, ми потребуємо наступальної зброї, в першу чергу йдеться про далекобійні ракети та винищувачі. F-16 - оптимальний варіант, але є й інші", - зазначив заступник глави МЗС.

Нагадаємо, раніше Мельник заявляв, що Україні потрібно вдесятеро більше допомоги для того, щоб завершити війну цього року.

Також ми писали, що, за словами міністра оборони України Олексія Резнікова, постачання винищувачів - верхівка піраміди у питанні вибудовування ППО нашої країни.

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