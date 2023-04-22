Мельник: для наступу потрібні винищувачі, але поки ця "червона лінія" не перетнута

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра закордонних справ України Андрія Мельника в ефірі телемарафону.

За його словами, та допомога, яку союзники України пообіцяли надати на зустрічі у форматі "Рамштайн", є недостатньою. Системи ППО справді є важливими для України, але зараз йдеться не про оборону, а про наступ.

"Для наступальних дій потрібна не тільки бронетехніка, а і потрібні винищувачі, щоб підтримувати наступ. На жаль, поки ця "червона лінія" так і не була перетнута в "Рамштайні". Щоб ці наступальні дії принесли успіх, ми потребуємо наступальної зброї, в першу чергу йдеться про далекобійні ракети та винищувачі. F-16 - оптимальний варіант, але є й інші", - зазначив заступник глави МЗС.