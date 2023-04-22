Мельник: для наступления нужны истребители, но пока эта "красная линия" не пересечена

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра иностранных дел Украины Андрея Мельника в эфире телемарафона.

По его словам, та помощь, которую союзники Украины пообещали предоставить на встрече в формате "Рамштайн", недостаточна. Системы ПВО действительно являются важными для Украины, но сейчас речь идет не об обороне, а о наступлении.

"Для наступательных действий нужно не только бронетехника, но и нужны истребители, чтобы поддерживать наступление. К сожалению, пока эта "красная линия" так и не была пересечена в "Рамштайне". Чтобы эти наступательные действия принесли успех, мы нуждаемся в наступательном оружии, в первую очередь речь идет о дальнобойных ракетах и истребителях. F-16 - оптимальный вариант, но есть и другие", - отметил замглавы МИД.