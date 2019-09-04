Дрібні монети можна витратити лише до кінця місяця

Фото: монети 1,2 і 5 копійок (прес-служба НБУ)

Монети номіналом 1, 2 і 5 копійок будуть приймати тільки до 1 жовтня

Вилучення монет 1, 2 і 5 копійок з готівкового обігу заплановане з 1 жовтня 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на план Національного банку України.

Згідно з планом НБУ, до 18 жовтня 2019 року магазини, громадські заклади та інші будуть здавати залишки монет в банки, які будуть передавати їх НБУ для утилізації.

До 30 вересня 2020 року монети можна буде обмінювати у будь-якому банку та Національному банку.

До 30 вересня 2022 року монети можна обмінювати в Національному банку та в уповноважених банках: Ощадбанк, ПриватБанк, Райфайзенбанк Аваль.

З 1 жовтня 2022 року монети 1, 2 і 5 копійок можна буде лише колекціонувати.

Нагадаємо, Національний банк України вилучає з обігу монети номіналом 1, 2 і 5 копійок. Монети перестануть бути платіжним засобом з 1 жовтня 2019 року. Як зазначив наприкінці червня глава НБУ Яків Смолій, після завершення процесу вилучення дрібних монет і введення в обіг банкноти нового номіналу номінальний ряд гривні скоротиться з 17 до 12 номіналів.

Зазначимо, глава Національного банку Яків Смолій в кінці червня 2019 року заявив, що до 2019 року НБУ вводить в обіг монету номіналом 5 гривень, у 2020 році - 10 гривень. Смолій нагадав, що НБУ презентував монетний ряд в минулому році, коли вводили в обіг монети 1 і 2 гривні.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України з 25 жовтня вводить в обіг банкноту найвищого номіналу - 1000 гривень.