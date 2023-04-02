В Мелітополі зранку лунають вибухи

"Вибухова неділя для окупантів в Мелітополі. У місті лунають вибухи", - написав він.

За словами Федорова, не щастить окупантам Мелітополя з локомотивним депо.

"Вже втретє за тиждень щось там вибухає. Жителі фіксують чорний дим. Ми збираємо дані про ліквідовану техніку", - додав мер міста.

Як повідомлялося, у середу, 29 березня, у Мелітополі Запорізької області знову лунали вибухи. Цього разу - у районі підстанції локомотивного депо, у деяких районах міста зникло світло.

Нагадаємо, у понеділок, 27 березня, в Маріуполі Донецької області та Мелітополі Запорізької області лунали вибухи. Пізніше стало відомо, що в Мелітополі відбулися вибухи в двох будівлях, в яких окупанти облаштували "адміністрацію" спецслужби так званого "МГБ" та гуртожиток. Російські військові вибігали звідти у спідній білизні.