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В Мелитополе с утра раздаются взрывы

Фото: в Мелитополе Запорожской области 2 апреля гремят взрывы (иллюстрация/GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В воскресенье, 2 марта, в Мелитополе Запорожской области раздаются взрывы. Известно, что есть попадание в районе локомотивного депо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Мелитополя Ивана Федорова.

"Взрывное воскресенье для оккупантов в Мелитополе. В городе раздаются взрывы", - написал он.

По словам Федорова, не везет оккупантам Мелитополя с локомотивным депо.

"Уже третий раз за неделю что-то там взрывается. Жители фиксируют черный дым. Мы собираем данные о ликвидированной технике", - добавил мэр города.

Как сообщалось, в среду, 29 марта, в Мелитополе Запорожской области снова гремели взрывы. На этот раз - в районе подстанции локомотивного депо, в некоторых районах города пропал свет.

Напомним, в понедельник, 27 марта, в Мариуполе Донецкой области и Мелитополе Запорожской области раздавались взрывы. Позже стало известно, что в Мелитополе произошли взрывы в двух зданиях, в которых оккупанты обустроили "администрацию" спецслужбы так называемого "МГБ" и общежитие. Российские военные выбегали оттуда в нижнем белье.

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