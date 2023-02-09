В Мелітополі залишилось близько 30% населення, - Федоров

У тимчасово окупованому Мелітополі залишаються від 50 до 60 тисяч мешканців, це третина від кількості населення до початку повномасштабного вторгнення росії.

Таку цифру на брифінгу в Медіацентрі Україна - Укрінформ навів міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"Залишилось 50 - 60 тисяч мешканців, це приблизно третина від кількості, яка була до 24 лютого 2022 року", - сказав він, уточнивши, що наразі виїхати з міста можна через тимчасово окупований Крим.

Мер нагадав, що Україна продовжує виплачувати зарплату, нараховувати пенсії та інші соціальні виплати мешканцям тимчасово окупованих територій.