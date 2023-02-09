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В Мелитополе осталось около 30% населения, - Федоров

Фото: мэр Мелитополя Иван Федоров (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Во временно оккупированном Мелитополе осталось от 50 до 60 тысяч жителей, что составляет примерно 30% от населения до полномасштабного вторжения РФ.

Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров, передает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

Во временно оккупированном Мелитополе остаются от 50 до 60 тысяч жителей, это треть от населения до начала полномасштабного вторжения России.

Такую цифру на брифинге в Медиацентре Украина - Укринформ привел городской голова Мелитополя Иван Федоров.

"Осталось 50 - 60 тысяч жителей, это примерно треть от количества, которое было до 24 февраля 2022 года", - сказал он, уточнив, что сейчас выехать из города можно через временно оккупированный Крым.

Мэр напомнил, что Украина продолжает выплачивать зарплату, начислять пенсии и другие социальные выплаты жителям временно оккупированных территорий.

Напомним, что кафиры усилили давление на гражданских в Мелитополе. Прибегают к новым методам шантажа, чтобы заставить получить российский паспорт.

Напомним, РБК-Украина писала о том, что в Мелитополе россияне начали терроризировать учителей школ.

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Мелитополь