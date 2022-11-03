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В Мелітополі трапились вибухи на заводі, де знаходився один із основних штабів росіян

Фото: у Мелітополі сталися вибухи на заводі "Рефма" (ілюстрація/GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Ранком у четвер, 3 листопада, у захопленому Мелітополі Запорізької області сталися вибухи. Вони пролунали на місцевому заводі "Рефма", де окупанти облаштували один із основних штабів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Мелітополя Івана Федорова.

"Бавовна" замість будильника для окупантів Мелітополя. Сьогодні о 5 ранку в південній частині міста було дуже гучно", - йдеться в повідомленні.

За попередніми даними зруйнована частина захопленого рашистами заводу "Рефма", де розміщувався один з основних штабів особового складу окупантів.

"Рахуємо кількість ліквідованих орків", - додав Федоров.

Як повідомлялось, минулої доби підрозділи ракетних військ та артилерії на півдні виконали близько 150 вогневих завдань і завдали авіаудару по скупченню живої сили та техніки окупантів.

Нагадаємо, в центрі окупованого Бердянська (Запорізька область) стався потужний вибух, повідомлялося про постраждалих. Пізніше стало відомо, що внаслідок вибуху в окупованому Бердянську постраждав так званий "перший заступник мера із зовнішньої політики та масових комунікацій" росіян, колаборант Павло Іщук.

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МелітопольвибухиЗапорожская областьВійна в Україні