Вибух в центрі Бердянська: поранено відомого колаборанта

Внаслідок вибуху в окупованому Бердянську постраждав так званий "перший заступник мера із зовнішньої політики та масових комунікацій" росіян, колаборант Павло Іщук.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "РИА Мелитополь".

"Про це пишуть ресурси, які обслуговують орків. Інформація потребує перевірки.

Вибуховий пристрій спрацював, за їхніми твердженнями, поряд із будинком. Він був начинений металевими кульками чи цвяхами", - йдеться у повідомленні.

При цьому місцеві паблики, на які посилається "РІА Мелітополь", пишуть, що Іщука доставлено до лікарні. Він перебуває у свідомості, але стан його оцінюється як тяжкий.

"Павло Іщук колись був українським журналістом, головним редактором видання "Город". Встиг опрацювати і представником місцевого міського голови", - зазначають у Telegram-каналі.