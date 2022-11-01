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Вибух в центрі Бердянська: поранено відомого колаборанта

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Бердянськ, Вівторок 01 листопада 2022 08:23
Вибух в центрі Бердянська: поранено відомого колаборанта Фото: стало відомо, хто саме постраждав під час вибуху у Бердянську 31 жовтня (ілюстрація/GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Внаслідок вибуху в окупованому Бердянську постраждав так званий "перший заступник мера із зовнішньої політики та масових комунікацій" росіян, колаборант Павло Іщук.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "РИА Мелитополь".

"Про це пишуть ресурси, які обслуговують орків. Інформація потребує перевірки.
Вибуховий пристрій спрацював, за їхніми твердженнями, поряд із будинком. Він був начинений металевими кульками чи цвяхами", - йдеться у повідомленні.

При цьому місцеві паблики, на які посилається "РІА Мелітополь", пишуть, що Іщука доставлено до лікарні. Він перебуває у свідомості, але стан його оцінюється як тяжкий.

"Павло Іщук колись був українським журналістом, головним редактором видання "Город". Встиг опрацювати і представником місцевого міського голови", - зазначають у Telegram-каналі.

Нагадаємо, в центрі окупованого Бердянська (Запорізька область) стався потужний вибух, повідомлялося про постраждалих.

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