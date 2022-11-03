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В Мелитополе произошли взрывы на заводе, где находился один из основных штабов россиян

Фото: в Мелитополе произошли взрывы на заводе "Рефма" (иллюстрация/GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Утром в четверг, 3 ноября, в захваченном Мелитополе Запорожской области произошли взрывы. Они прозвучали на местном заводе "Рефма", где оккупанты обустроили один из основных штабов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Мелитополя Ивана Федорова.

"Бавовна" вместо будильника для кафиров Мелитополя. Сегодня в 5 утра в южной части города было очень громко", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, разрушена часть захваченного рашистами завода "Рефма", где размещался один из основных штабов личного состава оккупантов.

"Считаем количество ликвидированных орков", - добавил Федоров.

Как сообщалось, за прошедшие сутки подразделения ракетных войск и артиллерии на юге выполнили около 150 огневых задач и нанесли авиаудар по скоплению живой силы и техники оккупантов.

Напомним, в центре оккупированного Бердянска (Запорожская область) произошел мощный взрыв, сообщалось о пострадавших. Вскоре стало известно, что в результате взрыва в оккупированном Бердянске пострадал так называемый "первый заместитель мэра по внешней политике и массовым коммуникациям" россиян, коллаборант Павел Ищук.

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МелитопольвибухиЗапорожская областьВойна в Украине